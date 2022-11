POZZUOLI/ Spacciava droga mentre era ai domiciliari: arrestato Marco Izzo, fedelissimo del pentito Alfano

POZZUOLI – E’ ritenuto un “fedelissimo” del pentito di camorra Gennaro Alfano, già arrestato in passato per rapina a mano armata ed estorsione nonché attiguo ai gruppi criminali che nel corso degli anni si sono mossi sotto il cartello dei Longobardi-Beneduce. Un nome noto quello di Marco Izzo, 34 anni, che da Licola mare negli ultimi tempi si era spostato a Varcaturo per scontare gli arresti domiciliari dove, però, aveva avviato un’attività di spaccio di cocaina. E’ quanto hanno scoperto ieri pomeriggio i carabinieri che hanno arrestato Izzo insieme alla compagna, B.G., 29 anni, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio.

LA DROGA – I due sono finiti in manette in seguito a un controllo da parte dei militari della stazione di Varcaturo i quali, una volta giunti sotto l’abitazione di Izzo, hanno notato la compagna lanciare una busta dalla finestra. Tentativo che però non è andato a buon fine. La busta, infatti, è stata raccolta dagli stessi militari che vi hanno trovato dentro 51 dosi di cocaina, 12 stecchette di hashish e 4 dosi di marijuana. A quel punto è partita la perquisizione nella casa dei due dove, successivamente, sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino, materiale per il confezionamento della droga e la somma di 620 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Izzo e la compagna sono stati trasferiti rispettivamente nel carcere di Poggioreale e nella casa circondariale di Pozzuoli a disposizione dell’Autorità giudiziaria.