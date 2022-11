POZZUOLI/ Ladri scatenati: colpite quattro abitazioni in un’ora. Al parco Bognar messi in fuga da un ragazzino – LE FOTO

POZZUOLI – Si allunga la lista dei furti e dei tentativi di furto ai danni delle abitazioni. Dopo gli episodi avvenuti al Rione Toiano, a Licola e Monterusciello, nella giornata di domenica nel mirino dei ladri è finita la zona alta della città di Pozzuoli dove in un’ora, tra le 18 e le 19, è stato messo a segno un furto e tre sono stati i tentativi. Gli episodi sono stati registrati in via Pisciarelli, via Vecchia San Gennaro e al Parco Bognar.

LADRI MESSI IN FUGA DA UN BAMBINO – Proprio in viale Bognar, nei pressi di una palestra, un’abitazione al primo piano di una palazzina è stata presa di mira dai ladri che si sono arrampicati riuscendo a raggiungere il balcone. Convinti che non vi fosse nessuno all’interno, hanno forzato la finestra del bagno riuscendo ad aprirla. Nello stesso momento però, richiamato dal rumore, il figlio più piccolo della coppia che abita nell’abitazione ha aperto la porta del bagno e una volta accesa la luce ha notato un braccio che si ritraeva dall’altra parte della finestra. Dopo la fuga dei ladri, che sono nuovamente scesi dal balcone saltando nel giardino sottostante, è scattato l’allarme. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che hanno effettuato i rilievi e acquisito le testimonianze delle vittime.