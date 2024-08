La denuncia dell’ex sindaco Pugliese: «A Monte di Procida non c’è più un’ambulanza»

MONTE DI PROCIDA – L’estate è arrivata, la festa della Madonna Assunta è alle porte e, a Monte di Procida, non ci sono ambulanze. Infatti, a differenza degli ultimi anni, non ci sarà un presidio con almeno un’ambulanza presso il Comune, fino a settembre. Considerate le situazioni contingenti dettate dalla viabilità, dal traffico estivo e dalla grande affluenza per la festa patronale con la presenza di un’ambulanza in loco ci sarebbe stata sicuramente la possibilità di ridurre drasticamente i tempi di soccorso. A denunciarlo è il capogruppo di Sì Insieme, Peppe Pugliese, che in Consiglio Comunale ha invitato calorosamente il sindaco a «provvedere in merito con la massima urgenza ricordando che negli ultimi anni eravamo riusciti a garantire sia un presidio a terra che un’ambulanza del mare finanziata con fondi comunali. Ad oggi l’amministrazione “dei medici” è scivolata paradossalmente proprio sulla sicurezza sanitaria, dando invece priorità assoluta a feste e sagre. Vogliamo che Monte di Procida sia luogo di divertimento, di svago, ma anche e soprattutto un luogo sicuro».