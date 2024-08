POZZUOLI/ In tre tentano truffa dello specchietto, vittima non ci casca e scappa

POZZUOLI – Truffa dello specchietto, nuove segnalazioni tra Pozzuoli e Quarto. Una gang di ‘specialisti’ composta da almeno tre persone a bordo di un furgone grigio scuro. Il gruppo – stando alle testimonianze di alcuni automobilisti – ha agito l’ultima volta nel tratto “Montagna Spaccata”. Il copione con il passare degli anni non cambia: la banda aspetta l’arrivo di automobilisti solitari e ‘distratti’. Il guidatore, da quanto si apprende, sceglie con attenzione la preda e, una volta che viene sorpassato dall’ignaro malcapitato, lancia una biglia o una pietra contro la vettura per simulare un incidente. La farsa continua quando l’uomo, spaventato dal rumore, si volta e guarda negli specchietti. Gestacci e improperi gli arrivano dalla gang di truffatori. Il raggiro si consuma quando si fermano ai margini della carreggiata per verificare il danno. I malviventi fingono di aver subito la rottura dello specchietto e chiedono i danni: non meno di 50 euro per evitare problemi con l’assicurazione. Al malcapitato, molto spesso, non resta che pagare e andare via. Solo ieri mattina l’ennesima segnalazione. Questa volta l’automobilista, preso di mira, non si è fermato ed è scappato. In alcuni casi il pericolo è doppio, perché le vetture rischiano di essere coinvolte in incidenti proprio mentre cercano di accostare.