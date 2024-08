POZZUOLI – Cede un costone sulla Tangenziale. Lo smottamento si è verificato all’altezza del km 2,700, tra Pozzuoli via Campana e Cuma, poco prima della galleria paramassi. Non si registrano né feriti, né danni: il masso è stato trattenuto dalla reti metalliche. Sul posto i vigili del fuoco e i tecnici per la messa in sicurezza dell’area. Disposta l’uscita obbligatoria a Pozzuoli via Campana.