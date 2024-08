Pozzuoli in lutto: morto Luigi Zeno

POZZUOLI – “Luigi Zeno, “Giggino”, come lo chiamavano tutti, è stato una colonna della politica e della vita cittadina. Serio, meticoloso, ma capace di un’ironia sorprendente che tirava fuori anche nei momenti più critici. Una guida politica, un amico, una persona perbene. La sua scomparsa è una grave perdita per tutti noi. Giunga alla famiglia la mia vicinanza e il mio affetto sincero. Come sindaco, esprimo condoglianze a nome di tutti i Puteolani, per quello che ha dato alla città. Il suo ricordo resterà vivo sempre“. Con queste parole il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Luigi Zeno, ex dipendente comunale, molto attivo nella vita politica cittadina.