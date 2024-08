Rafforzati i controlli di sicurezza sul territorio dei Campi Flegrei

BACOLI – Rafforzati i controlli sul territorio dei Campi Flegrei. È quanto stabilito dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, in seguito ad alcuni episodi di violenza. Le segnalazioni sono pervenute dalla stazione Campi Flegrei, a Napoli, e da Bacoli dopo l’aggressione di qualche giorno fa ai danni di un guardiano notturno di uno stabilimento balneare. Sul punto, nei giorni scorsi, sono intervenuti in comitato il sindaco di Bacoli e il presidente di Federbalneari Campania. Predisposti inoltre più controlli anche a mare; sotto la lente, in particolare, lo specchio d’acqua compreso tra Capri, Bacoli, Pozzuoli, fino alla Costa Sorrentina.