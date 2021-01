BACOLI – Nel pieno rispetto delle restrizioni legate al contenimento del contagio da Covid-19, l’Amministrazione Comunale di Bacoli intende celebrare il 102esimo anniversario dell’unità amministrativa con una serie di iniziative. La prima si terrà Domenica 17 Gennaio con l’apertura del percorso naturalistico in località “Cinque Lenze”, area ricadente nel territorio del Centro Ittico Campano, società partecipata del Comune di Bacoli, che, in attesa di un futuro piano di sviluppo e utilizzo delle volumetrie ivi presenti, riaprirà alla cittadinanza che, d’ora in avanti, vi potrà accedere dalla pista circumlacuale, con un percorso pedonale di circa 500 metri.

LE INIZIATIVE – Nella giornata di Lunedì 18 Gennaio ci sarà l’esposizione, in Villa Cerillo, del gonfalone con lo storico stemma di Bacoli, restaurato dall’artista Lucia Greco, nonché l’inaugurazione dell’illuminazione del busto di Ernesto Schiano, primo Sindaco di Bacoli, restaurato dal maestro Francesco Costigliola. Infine, Martedì 19 Gennaio, avverrà l’intitolazione di uno slargo, in Villa Comunale, presso la fontana del Nettuno, dedicato proprio alla data dell’autonomia amministrativa, avvenuta nel 1919, e l’appuntamento in serata con “Bacoli 2.0 2.1”, la videoconferenza in streaming, attraverso la pagina Facebook del Comune di Bacoli, in cui interverranno il Sindaco e gli altri componenti della Giunta Comunale sui programmi e le iniziative per la città.