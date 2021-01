POZZUOLI – Sono tantissime le proteste che i cittadini stanno rivolgendo all’amministrazione comunale di Pozzuoli per i lavori in pieno giorno in via Solfatara. I cantieri stanno paralizzando il traffico provocando code chilometriche di auto in un periodo in cui la mobilità, complice la zona gialla, è ripresa. «Siamo stati due ore bloccati nel traffico di via Rosini – racconta Biagio – Ieri mattina tra pioggia e traffico e stato un calvario. Una cosa assurda. Hanno scelto il periodo meno adatto per chiudere una strada così importante». Cittadini e automobilisti sono preoccupati anche per la situazione legata al pericolo bradisismo, visto che via Rosini e via Solfatara sono due importanti strade di collegamento tra due zone della città.