La Caritas Diocesana di Pozzuoli inaugura il Poliambulatorio per i poveri

POZZUOLI – Venerdì 9 maggio (alle ore 17,00) sarà inaugurata la nuova sede del Poliambulatorio della Caritas Diocesana di Pozzuoli nella palazzina della Fondazione “Centro per Vita – don Luigi Saccone” al Villaggio del Fanciullo, in via Campi Flegrei n.12 a Pozzuoli, Napoli. La presentazione avverrà nella Sala Laurenziana nel complesso dell’Episcopio puteolano. Parteciperanno monsignor Carlo Villano vescovo di Pozzuoli e Ischia, don Marco Pagniello direttore di Caritas Italiana e il dottor Edoardo Bellomo direttore generale delle attivtà sanitarie dell’Ordine di Malta.

I SERVIZI – Seguirà benedizione e inaugurazione della struttura. Il Poliambulatorio è dedicato a Pasquale Grottola – che fu diacono e operatore sanitario al servizio della Caritas Diocesana di Pozzuoli – e offrirà alla popolazione indigente i seguenti servizi: studi medici (in collaborazione con la Fondazione “Centro per la Vita – don Luigi Saccone”), studi odontoiatrici (in collaborazione con l’Ordine di Malta – Associazione dei Cavalieri Italiani) e il Dispensario “Farmaco Solidale” (in collaborazione con il progetto “Un farmaco per tutti” dell’Arcidiocesi di Napoli). I principali studi medici specialistici presenti in struttura: ortopedia, gastroenterologia, ginecologia, cardiologia, urologia, otorinolaringoiatria, neurologia, endocrinologia, diabetologia, nutrizione umana. Gli studi medici sono gestiti in collaborazione con la Fondazione “Centro per la Vita don Luigi Saccone”. Il servizio prestato è gratuito ed è reso possibile dai medici che prestano volontariamente la loro professionalità. Il Dispensario è coordinato dal dottor Gianmattia Fierro, diacono permanente e da un’equipe di farmacisti, tutti volontari. La struttura è aperta ogni giorno dalle 9 alle 12,30. Le visite sono su appuntamento. Il numero del Poliambulatorio “diacono Pasquale Grottola”: 379.2319513. Gli studi odontoiatrici sono gestiti dell’Ordine di Malta – Associazione dei Cavalieri Italiani.

L’INIZIATIVA– Il progetto è in continuità con le attività decennali della Caritas Diocesana. Nel 1997 nasce il primo nucleo del Poliambulatorio con il Centro “Ero Forestiero”, nel complesso della parrocchia SS. Rosario e san Vincenzo Ferrer a Pozzuoli. Nel 20025 le principali attività della Caritas Diocesana, compreso il Poliambulatorio, vengono trasferite nel Centro San Marco. I recenti eventi bradisismici – e in modo particolare le scosse del 20 maggio 2024 – hanno reso inutilizzabile l’edificio nei pressi del Tempio di Serapide. Questo è il motivo del trasferimento sostenuto dalla Caritas Italiana. L’iniziativa si realizza grazie a un lavoro di rete tra Caritas Diocesana di Pozzuoli, Fondazione “Centro per la Vita don Luigi Saccone” e l’Ordine di Malta – Associazione dei Cavalieri Italiani. Si tratta della prima iniziativa in Italia che si attua con la collaborazione tra Caritas Diocesana e Ordine di Malta. Al progetto parteciperanno quattro giovani volontari del Servizio Civile Universale.