BACOLI/ Grande successo per la mostra dei Lego alla Casina Vanvitelliana

BACOLI – Grande successo, alla Casina Vanvitelliana di Bacoli, per la mostra che sta unendo arte, architettura e i famosi mattoncini LEGO®. La mostra, intitolata “Monumentini” e curata dall’artista Luca Petraglia, sta presentando una serie di riproduzioni dettagliate di alcuni dei più prestigiosi monumenti italiani e internazionali, tutti realizzati con i celebri mattoncini LEGO®. Tra le opere esposte fino al 25 maggio, la riproduzione della stessa Casina Vanvitelliana, accanto a un altro simbolo di Napoli, il Teatro San Carlo. Le installazioni di Petraglia non sono solo modelli, ma vere e proprie opere d’arte che raccontano la bellezza e la storia di edifici storici, dai palazzi barocchi alle strutture classiche, attraverso l’ingegno e la creatività dei mattoncini LEGO®.

I DATI – A rendere più importante il valore della riuscita della mostra è anche il primo cittadino di Bacoli Josi Della Ragione, il quale su Facebook ha pubblicato i dati delle persone che hanno visitato la mostra: “Stiamo a più di 4000 visitatori! Ed 1 milione di mattoncini Lego. È clamoroso il successo della mostra dei monumenti in Lego alla Casina Vanvitelliana. Con centinaia di migliaia di visualizzazioni ai video ed alle foto delle opere artistiche dell’artista in Lego più noto in Italia: Luca Petraglia. E visitabili al Parco Borbonico del Fusaro. Ma tale è stata l’affluenza, e tale è ancora la richiesta per ammirare questi gioiellini, che abbiamo deciso di farvi una sorpresa. La mostra sarà prorogata! Potrete ancora vivere questa esperienza unica a Bacoli. I monumenti in Lego resteranno qui fino al 25 maggio. Potrete venire a scoprirli giovedì, venerdì, sabato e domenica. Fino all’ultima domenica di questo mese. Altre tre settimane di magie. Dalla Torre di Pisa al Teatro San Carlo. Dalla Casina Vanvitelliana alla Mole Antonelliana. Dall’Altare della Patria al Duomo di Milano”.