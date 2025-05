Apre a Pozzuoli una filiale della BBC, Manzoni «Segnale di un’economia viva»

POZZUOLI – La BCC, la Banca di Credito Cooperativo, apre la filiale di Pozzuoli. I lavori della sede stanno per essere ultimati a via Napoli. E la sua apertura dovrebbe avvenire a fine giugno. Il presidente della BCC di Napoli, Amedeo Manzo, negli ultimi tempi numerose volte a Pozzuoli proprio per dei sopralluoghi e degli incontri con i vertici amministrativi, lo ha ufficialmente annunciato nel corso della sua assemblea nazionale. Il sindaco Luigi Manzoni che ha partecipato all’evento e ha preso la parola dal palco. «L’apertura di una sede della BCC a Pozzuoli è il segnale di un sistema economico continua ad essere visto in maniera positiva anche all’esterno. Nonostante la crisi per il bradisismo, abbiamo ancora continua richiesta di aperture di nuove attività imprenditoriali e di riqualificazioni commerciali. La città è viva e convive con i disagi legati alle scosse. La nostra economia, storicamente fondata su attività come la pesca e l’industria, sta oggi vivendo un cambiamento profondo. Sempre più, si guarda al turismo come motore di uno sviluppo sostenibile. Uno sviluppo possibile anche grazie alla vostra presenza sul territorio. Le bellezze archeologiche, il paesaggio, le terme e le tradizioni culturali offrono un potenziale enorme, che possiamo e dobbiamo saper cogliere per costruire un’economia più diversificata e resiliente. In questo percorso, il ruolo di una banca come la vostra, radicata nel territorio e attenta ai suoi bisogni, è fondamentale. Sono felice perché il presidente Amedeo Manzo ha scelto il nostro territorio. Unico e bellissimo. La finanza etica e il sostegno alle imprese locali sono strumenti preziosi per favorire la crescita economica e sociale. La vostra presenza e il vostro impegno rappresentano un esempio concreto di come si possa fare impresa mettendo al centro i valori e il benessere della comunità. E la mia amministrazione non potrà che essere vicina a chiunque sarà vicino al suo territorio».