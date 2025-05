QUARTO/ In auto con la cocaina: 47enne inseguito e arrestato dalla Finanza

QUARTO – Durante un’operazione di contrasto ai traffici illeciti nella zona flegrea, su disposizione del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, la Guardia di Finanza ha arrestato un 47enne italiano in flagranza di reato. L’uomo è accusato di violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, nonché di danneggiamento, detenzione e spaccio di stupefacenti. L’episodio è avvenuto a Quarto, nei pressi di via Masullo, dove una pattuglia del Gruppo Pronto Impiego ha intimato l’alt a un’autovettura.

L’INSEGUIMENTO – Il conducente, alla vista dei militari, ha tentato una fuga precipitosa con manovre pericolose, cercando persino di investire un agente. Dopo un inseguimento lungo le strade cittadine, il veicolo è finito contro il muro di un’abitazione. Il fuggitivo, presumibilmente alterato, è uscito dall’auto brandendo una siringa contaminata da sangue contro i militari. Dopo ripetuti avvertimenti, i “Baschi Verdi” hanno neutralizzato l’uomo con il taser in dotazione. All’interno dell’auto sono state rinvenute cinque siringhe contenenti cocaina liquida, pronte per essere cedute. In attesa del processo con rito abbreviato, il responsabile è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.