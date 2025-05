Festa della mamma, a Pozzuoli “Passi d’Amore sul Sentiero degli Dei”

POZZUOLI – In occasione della Festa della Mamma, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli è lieta di promuovere l’iniziativa “Passi d’Amore sul Sentiero degli Dei”, una passeggiata madre-figli che si terrà sabato 10 maggio alle ore 17:30 presso il suggestivo Lago d’Averno, con partenza da Caronte. L’evento vuole essere un momento di riflessione e condivisione sull’amore materno in tutte le sue forme, ma anche un’occasione per riaffermare con forza i valori della cura, della parità, dell’inclusione e della solidarietà tra generazioni. Un percorso accessibile, arricchito da racconti, laboratori e testimonianze, che si trasforma in un gesto collettivo di consapevolezza e vicinanza. “Siamo particolarmente orgogliose di condividere questo cammino con la Consulta Pari Opportunità del Comune di Quarto, la cui presenza testimonia la bellezza e la forza del fare rete tra territori, istituzioni e persone, nella costruzione di una comunità più giusta e coesa. Lavorare insieme, Pozzuoli e Quarto, è un segnale concreto di quanto il dialogo intercomunale sia fondamentale per dare forza alle politiche di pari opportunità e per costruire alleanze autentiche tra donne, famiglie e cittadinanza. “Passi d’Amore” è il simbolo di un cammino collettivo verso un futuro in cui nessuno resta indietro. E questo futuro lo possiamo costruire solo insieme” fanno sapere gli organizzatori.