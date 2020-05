POZZUOLI – Il Ristorante – Pizzeria “La Frasca” si trova a Pozzuoli in via Carlo Maria Rosini 41-43. Effettua servizio di delivery e di asporto in tutta sicurezza. Puoi ordinare pizze, mezzi metri, saltimbocca, fritture artigianali, primi piatti di mare e terra, secondi, contorni e dolci. La consegna è gratuita. Per prenotazioni: telefonare al numero: 0815268868 oppure tramite WhatsApp al 3409549052. Siamo aperti a pranzo e a cena.

1 di 7

*questo articolo è stato donato dal giornale nell’ambito dell’iniziativa #iospendoflegreo