POZZUOLI – Ottica Giustiniani si trova al centro storico di Pozzuoli in Corso G.Garibaldi,31. Dal maggio del 2012 oltre alla vendita di occhiali da sole e da vista, effettua visite oculistiche e applicazioni di lenti a contatto. “La vista come la salute è un bene prezioso, non trascurarla… ti aspettiamo!” è lo slogan del titolare Giuseppe Giustiniani.

1 di 4

*questo articolo è stato donato da Cronaca Flegrea nell’ambito dell’iniziativa #iospendoflegreo