POZZUOLI – Siamo Gennaro e Gino, due ragazzi nati e cresciuti nel quartiere di Monterusciello. Abbiamo appena realizzato il nostro sogno, quello di aprire un Risto-Pub con prodotti di ottima qualità! Vi invitiamo a gustare le nostre prelibatezze con l’asporto e il delivery tutti i giorni dalle 19 alle 22:30 per l’asporto e dalle 19 alle 24 per il delivery! Siamo aperti anche a pranzo nel weekend dalle 12:30 alle 18:00 per deliziarvi con i nostri primi e non solo! Qualità prezzo imbattibile. Tutti riconoscono il nostro coraggio, quello di intraprendere una carriera ristorativa in questo periodo. La nostra speranza è quella di essere ripagati per il nostro coraggio con la vostra fiducia! Vi aspettiamo in tanti in via Quarto-Monteruscello n.20 Per info e prenotazioni 0813056314 – 3895607558

1 di 12

*Articolo sponsorizzato messo a disposizione gratuitamente da Cronaca Flegrea nell’ambito dell’iniziativa anti Covid #iospendoflegreo