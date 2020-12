POZZUOLI – Si riparte! Lo sappiamo che dicembre in particolare è sempre stato un mese di eventi, di appuntamenti, di pieno divertimento: quest’anno lo potremo soltanto immaginare proiettato al futuro e fantasticare. Un viaggio di emozioni tra passato e quel che sarà. Ma, nel frattempo, ripartiamo nel rispetto delle regole, per accogliervi nel miglior modo possibile. Il 24 e il 31, in particolare, saranno giorni normali, per questo vi invitiamo ancora una volta ad un ulteriore sforzo nel rispetto delle regole! Con responsabilità, riprendiamo le nostre abitudini, ma non dimentichiamo mai la tutela di noi stessi. Sicuri che il prossimo anno non soltanto festeggeremo, ma recupereremo anche tutto il tempo che abbiamo dovuto mettere da parte.

Michele Vanacore e Gennaro Testa

Il Gozzetto