POZZUOLI – Continua a scendere la curva dei contagi a Pozzuoli dove nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati appena 8 su 234 tamponi processati. Un numero che rincuora, dopo le decine di contagi giornalieri delle ultime settimane. Altro dato positivo è quello dei guariti, che nell’ultimo giorno è pari a 28. Attualmente i positivi in città sono 1.503 di cui 18 sono ricoverati negli ospedali della regione, mentre i restanti 1.485 si trovano in isolamento domiciliare in quanto asintomatici o con lievi sintomi.