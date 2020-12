1 di 2

“Trattoria la Campana” è nata 3 anni fa dall’idea e dall’amore per la ristorazione di Romano Vincenzo. E’ un ristorantino con una proposta culinaria strettamente legata alla cucina partenopea , il pranzo è caratterizzato dalla funzione di “tavola calda” per soddisfare chi ha poco tempo con pasti abbondanti e veloci a prezzi modici. Nel servizio serale e nel fine settimana si trasforma nella trattoria napoletana classica. Inoltre potrete usufruire di un Parcheggio gratuito. Ci trovate in via Campana, 250- Pozzuoli ( adiacente agli uffici dell’acquedotto). Info al: