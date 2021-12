POZZUOLI – «Da oggi parte un servizio aggiuntivo per la raccolta differenziata dei rifiuti che prevede l’installazione giornaliera di mini isole ecologiche removibili in quattro punti della città. Stamattina sono state collocate in via Quinto Fabio Massimo al Rione Toiano, in prossimità delle cosiddette case parcheggio, e vicino piazza a Mare, nei prossimi giorni ne saranno posizionate altre due in luoghi diversi. Sono a basso impatto ambientale, abbellite con immagini della città e resteranno solo la mattina, con l’obiettivo di incentivare e migliorare ancora di più la differenziazione dei rifiuti». A dirlo è il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, che rende nota l’iniziativa dell’amministrazione frutto di un accordo sottoscritto alcuni mesi fa con la De Vizia, gestore della raccolta dei rifiuti. Le mini isole sono scarrabili, nel senso che saranno collocate la mattina alle 7 e portate via alle 12, e resteranno in funzione tutti i giorni tranne la domenica. Le frazioni che raccolgono sono il multimateriale, il vetro, la carta e il cartone. In questi primi giorni di sperimentazione ci saranno sul posto anche due operai comunali pronti a dare indicazioni ai cittadini.