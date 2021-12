VILLARICCA – I carabinieri della stazione di Villaricca hanno denunciato un 26enne del posto per detenzione abusiva di materiale esplodente, omessa denuncia di materiale esplodente e violazioni alle norme sull’esercizio dell’attività di distribuzione di Gpl attraverso bombole. Titolare di una ditta che distribuisce bombole di Gpl, l’uomo aveva stoccato nel sottoscala, sul pianerottolo e lungo il perimetro dell’abitazione in cui vive 108 bombole di propano liquido da 15 chili ognuna e 66 bombole vuote di varie misure. Un rischio concreto per la sicurezza dello stabile e dell’intero vicinato che ha portato anche al sequestro e alla rimozione immediata di quanto rinvenuto.