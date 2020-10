POZZUOLI – Cresce il numero dei contagi da Covid-19 all’interno dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Tra questi ci sono primario di chirurgia e una decina tra medici, infermieri e personale che operano tra gastroenterologia, oncologia, otorinolaringoiatra, ortopedia a cui si aggiunge un impiegato degli uffici della direzione sanitaria della struttura. In tutto sono una ventina, dopo i 5 della scorsa settimana. Le maggiori criticità arrivano dal reparto di ortopedia, dove sono emersi 8 casi tra operatori socio-sanitari e infermieri e 5 tra i pazienti. Per questi ultimi è stato disposto l’isolamento all’interno della struttura ospedaliera o direttamente presso le proprie abitazioni, laddove le condizioni di salute hanno consentito di procedere con le dimissioni. Mentre i membri dello staff sanitario dell’ospedale sono tutti in isolamento domiciliare, alcuni con sintomi tali però da non necessitare il ricovero.