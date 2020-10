BACOLI – Sale il numero dei contagi a Bacoli. Altri 12 cittadini sono risultati positivi al coronavirus. Molti appartengono alla stessa famiglia e vivono sotto lo stesso tetto. Dieci risultano asintomatici, mentre due sono stati ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva. Registrate anche 5 guarigioni. Attualmente in città ci sono 63 casi positivi. «È un numero in aumento che deve far riflettere e preoccupare. Non è un gioco. Ognuno di noi è chiamato a rispettare le regole. Mascherina e distanziamento. Continuo ad essere convinto che bisogna convivere con questa maledetta pandemia. Perché un lockdown generalizzato sarebbe un incubo, ma possiamo evitarlo solo se collaboriamo tutti. Solo così, in nessun altro modo. Mi sono stancato di vedere anziani parlare in strada senza mascherina, giovani in piazza ammassati senza alcuna protezione. C’è in giro un’inaccettabile irresponsabilità», tuona il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che chiede ai concittadini un maggior senso di responsabilità e il rispetto delle regole.