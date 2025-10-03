Incendio in una palazzina a Bacoli, vigili del fuoco salvano 4 famiglie dalle fiamme

BACOLI – Questa notte si è temuto il peggio per un incendio divampato in un appartamento in una palazzina a viale Olimpico, a Cappella. La macchina dei soccorsi è stata allertata intorno alle 4 per un rogo in un appartamento in uno stabile in pieno centro abitato. Sul posto si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco con un’autobotte. I pompieri si sono addentrati nelle fiamme e hanno salvato due persone che sono state, immediatamente, trasferite con le ambulanze all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per poi essere ricoverate in prognosi riservata.

LE FIAMME – Tra i presenti nello stabile anche bambini disabili che sono stati messi in salvo dai pompieri. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri. Le fiamme si sono divampate per tutta la palazzina, tant’è che i vigili del fuoco hanno evacuato quattro famiglie che ora sono senza casa. Il comune ha attivato il Coc, il Centro Operativo Comunale, per dare supporto e prima assistenza alle famiglie evacuate.