Dramma a Bacoli: trovato morto il giovane finanziere uscito in mare in canoa

BACOLI – È stato trovato tra gli scogli dell’insenatura “Cala Moresca”, a Capo Miseno, il corpo senza vita del finanziere uscito ieri in mare in canoa. Del 30enne si erano perse notizie dal primo pomeriggio. Poi l’allarme in serata dei genitori e le ricerche andate aventi per tutta la notte con l’ausilio di motovedette ed elicotteri. Il cadavere di Daniele Scotto Rosato è stato rinvenuto in una insenatura dove, a poca distanza, è stata poi trovata la sua canoa. Sul posto questa mattina sono arrivati gli uomini della scientifica e il magistrato di turno per i primi rilievi del caso. La tragica scoperta è stata fatta prima delle 8 di questa mattina. Il giovane prestava servizio come finanziere al nord, ed era tornato a Bacoli per trascorrere un periodo di ferie con gli amici e con la propria famiglia. Proprio agli amici aveva confessato di voler tornare quanto prima a lavorare e a vivere nella sua terra dove, purtroppo, ieri ha perso la vita.