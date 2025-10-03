Discarica abusiva a Varcaturo: arrestato noto imprenditore della zona

VARCATURO – Aveva realizzato una discarica abusiva in via Licola Mare, nella frazione di giuglianese di Varcaturo, l’imprenditore arrestato dai carabinieri. Si tratta di Tiberio Di Francia, 64enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. A lui sono arrivati i carabinieri della stazione di Varcaturo insieme ai militari del nucleo forestale di Pozzuoli che hanno controllato un’area di circa 650 metri quadrati a via Licola Mare di proprietà del 64enne. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo avesse gestito e realizzato una discarica abusiva. Sul terreno erano stati accatastati rifiuti per un volume complessivo pari a 350 metri cubi. L’uomo – arrestato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata – è in attesa di giudizio.