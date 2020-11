QUARTO – Sono 49 i nuovi casi positivi nella città di Quarto dove si registra un’impennata di contagi a fronte di 15 persone guarite. Il numero dei cittadini attualmente positivi sale a 622, di cui uno è ospedalizzato. Dall’inizio della pandemia ad oggi sono 792 i quartesi ad aver contratto il coronavirus; 7 i decessi e 164 le persone guarite. «Teniamo duro. Rispettiamo le regole in maniera ancora più attenta. Collaboriamo affinché la curva dei contagi si abbassi», è l’appello che il sindaco Antonio Sabino rivolge alla sua comunità per far fronte all’emergenza sanitaria.

IN CAMPANIA – Nelle ultime 24 ore, secondo quanto ha reso noto ieri l’Unità di crisi della Regione Campania, sono 3019 le persone contagiate su 16178 tamponi esaminati. Si contano 2.604 asintomatici tra i positivi registrati. Diciannove i decessi, mentre aumentano di netto i guariti 1.788.