BACOLI – Cinque nuovi cittadini di Bacoli sono risultati positivi al coronavirus. Ben 17 sono guariti. Il numero dei casi attualmente positivi sul territorio comunale scende a 196. Di questi, sei sono ospedalizzati e uno in terapia intensiva. Tutti gli altri sono a casa, asintomatici o con pochi sintomi. «Dobbiamo continuare a rispettare le regole ed uscire di casa solo per motivi di necessità. È dura, ma è l’unica strada che produce risultati migliorativi. Diminuire i contatti per diminuire i contagi. Ci vuole responsabilità. In settimana pubblicheremo i numeri di telefono da contattare per ricevere aiuti. Nessuno sarà lasciato solo», le parole del sindaco Josi Gerardo Della Ragione.