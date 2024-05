IL VIDEO/ Sfrecciano con l’auto sulla spiaggia, la follia di due neomelodici «Vai un po’ nell’acqua, accelera e pigliati questa emozione»

POZZUOLI – L’idiozia non conosce limiti sul lungomare Domitio. L’ennesimo episodio figlio della mania di apparire in maniera “eccezionale” e fantastica” sui social arriva da Licola-Varcaturo dove questa mattina due cantanti neomelodici hanno dato uno schiaffo alla civiltà sfrecciando con un’auto di grossa cilindrata sulla spiaggia. Il tutto, ovviamente, è stato ripreso e postato su Tik Tok con enorme soddisfazione da parte dei due protagonisti, Kekko Dany e Mariarka. Proprio quest’ultima era alla guida del SUV che ha deturpato l’arenile violando tutte le norme demaniali e della capitaneria, comprese quelle non scritte del buonsenso.

LA FOLLIA – Nel video postato su Tik Tok e intitolato “Mariarka alla guida sulla spiaggia” postato da Kekko Dany si sentono le risate divertite dei due (e din una terza persona non ripresa) mentre corrono in auto sulla spiaggia, in particolare in prossimità della battigia. “Marià si na pazza” esclama Kekko Dany mentre lei dà l’impressione di perdere il controllo del veicolo per poi ribattere “Marò i guai stamattina”. Nel frattempo, mentre la donna preme il piede sull’acceleratore il cantante che è seduto al lato passeggero la incoraggia “Vai, vai, basta che non vai proprio a mare” per poi invitarla all’ennesima follia “Vai un pò nell’acqua, pigliati questa emozione. Però devi accelerare e non ti devi fermare “ il tutto mentre in lontananza si intravedono i primi ombrelloni.

IL VIDEO