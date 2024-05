Terremoto: 207 famiglie sfollate, 100 ospitate negli alberghi

POZZUOLI – Il Comune di Pozzuoli è al fianco di chi è stato costretto ad abbandonare la propria casa. Censite finora 207 famiglie, di cui 100 sono ospiti di strutture alberghiere. Lo annuncia il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. «È un lavoro senza sosta, siamo riuniti per assistere la popolazione 24 ore su 24. Sono 77 i tecnici che abbiamo a disposizione per controllare gli edifici, tenete libero il numero di telefono che avete lasciato per essere richiamati e se avete segnalato non richiamate, state tranquilli abbiamo registrato ogni vostra segnalazione. I tecnici del Comune di Pozzuoli, quelli Aedes e quelli dei Vigili del Fuoco hanno effettuato fino a questa sera (ieri ndr) 1123 sopralluoghi. Le segnalazioni sono tante circa 1400, stiamo rispondendo a tutti e non dovete pensare che lasceremo qualcuno indietro. Continueremo, vi chiameremo ed arriveremo da voi». A partire da oggi il cimitero è stato riaperto con alcune limitazioni. Porte aperte anche all’Istituto Virgilio.