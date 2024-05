Dopo le scosse partita la verifica dei costoni rocciosi nel litorale di Bacoli: in azione elicotteri e motovedette

BACOLI – Alle prime luci dell’alba della giornata odierna, personale militare del Circondario Marittimo di Pozzuoli – coordinato dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Prefettura di Napoli e dalla Direzione Marittima della Campania – con l’ausilio del Nemo 11-18, elicottero della base Saguarcost di Catania, e della dipendente Motovedetta CP 711 dislocata perso il porto di Baia, ha effettuato un’attività di verifica visiva via aria e via mare, tesa a constatare l’integrità dei costoni rocciosi insistenti lungo il litorale di Bacoli, a seguito dei recenti eventi legati al fenomeno del bradisismo. Tale operazione, a testimonianza della sempre più solida sinergia istituzionale tra le forze operanti sul territorio dei Campi Flegrei, è risultata necessaria per l’acquisizione di informazioni utili per la sicurezza della navigazione e della balneazione in un tratto di mare anche soggetto al transito dei traghetti passeggeri che, da Pozzuoli, si imbarcano per raggiungere le isole di Procida e Ischia, e viceversa.