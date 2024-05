A Pozzuoli nasce “Riscossa 80078”: attività ed eventi per mantenere viva la città

POZZUOLI – Partiranno da sabato 1 giugno una serie di eventi e performance gratuite che si terranno sul territorio di Pozzuoli per mantenere viva la città, in seguito agli ultimi eventi bradisismici che hanno colpito i Campi Flegrei e portato ad una drastica diminuzione di avventori e residenti in città. “Riscossa 80078”, questo il nome dell’iniziativa promossa da Smove Festival, Pozzuoli Solidale, Factory, Fuco Fucina Contemporanea e Astromarket. Un progetto che ha l’obiettivo di esorcizzare la paura e alleggerire lo stato d’animo dei nostri concittadini Flegrei attraverso eventi culturali e artistici.

LE INIZIATIVE – “Ci vuole una riscossa – scrivono gli organizzatori sui social – Una riscossa fatta di speranza e di resistenza alla desolazione, perché nelle nostre terre non siamo abituati a restare in ginocchio: siamo abituati a rialzarci, proprio come la nostra amata Pozzuoli. In un momento storico in cui la nostra comunità affronta sfide senza precedenti, ci impegniamo a dare un monito di speranza e di resistenza per mantenere viva e attiva la nostra città”. Oltre gli eventi, nelle prossime settimane, saranno previste anche attività educative per bambini e la nascita di uno sportello psicologico per genitori e figli, che aiuti a superare questo momento difficile che stanno vivendo i Campi Flegrei. “Invitiamo tutti i cittadini – continuano gli organizzatori – a sostenere RISCOSSA 80078 partecipando agli eventi in programma e contribuendo alla raccolta fondi tramite la nostra piattaforma di crowdfunding. In cambio del vostro contributo, riceverete una t-shirt esclusiva realizzata da Simone Maddaluno oppure una delle illustrazioni targate Astromarket. Tutti i fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione di questa e di future iniziative a sostegno della popolazione di Pozzuoli”.

IL PRIMO EVENTO – Sabato 1 Giugno dalle ore 10:30, l’iniziativa prenderà il via dalla Villa Avellino e si concluderà alla Darsena alle ore 14:00. Il programma prevede spettacoli itineranti di artisti di strada che animeranno le vie della città, creando un’atmosfera di gioia e condivisione. Parteciperanno, tra gli altri, Il Circo di Rudinì, Il Clown Scarabocchio, Il Mago Matti.