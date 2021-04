POZZUOLI – E’ polemica in città per la chiusura del tunnel tra Arco Felice e Lucrino, nei giorni di sabato 1 maggio e domenica 2 e nei successivi week-end. Residenti e titolari di attività commerciali, infatti, temono gli inevitabili ingorghi e il traffico a causa dell’esodo verso le mete balneari di Miseno, Miliscola, Baia e i locali della zona. L’unica strada percorribile da Arco Felice resta via Miliscola, già di per sé congestionata nei giorni “normali” complici anche gli ingorghi nei pressi della “Rotonda Cavani”. Le strade alternative per raggiungere Bacoli restano lo Scalandrone e via Cuma. Insomma, si prospetta un fine settimana da “bollino rosso”.