Il sindaco di Pozzuoli fa gli auguri ai maturandi ma riceve in cambio contestazioni

POZZUOLI – Nonostante l’impegno e la buona volontà non gliene va buona una al sindaco di Pozzuoli. Nemmeno l’augurio ai maturandi evita a Gigi Manzoni i soliti messaggi di scherno, postati dai cittadini sotto ai post pubblicati su Facebook. Pochi like per lo sfortunato sindaco inversamente proporzionali alle contestazioni di ogni genere, che richiamo ancora una volta il suo immobilismo davanti a certe tematiche.

IL MESSAGGIO – “Domani per tanti ragazzi e ragazze di Pozzuoli inizierà uno dei momenti più importanti del loro percorso scolastico: l’Esame di Maturità. – ha scritto Manzoni in un messaggio intriso di retorica – A tutti voi rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo. Affrontate questi giorni con serenità, fiducia e consapevolezza del lavoro svolto in questi anni. La maturità non è solo una prova d’esame, ma una tappa significativa del vostro percorso di crescita. Un pensiero e un augurio anche ai docenti, alle famiglie e a tutto il personale scolastico che vi ha accompagnato fino a questo traguardo. Forza ragazzi, date il meglio di voi stessi!”

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