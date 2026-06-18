A Pozzuoli l’attivista iraniana Shervin Haravi

POZZUOLI – La Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli promuove un importante momento di confronto e riflessione dedicato ai temi dei diritti umani, della libertà e della lotta contro ogni forma di discriminazione L’incontro si terrà domenica 22 giugno alle ore 16.30 presso la sede della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli, in Viale Nikita Krushev e vedrà la partecipazione dell’avvocata e attivista iraniana Shervin Haravi, da anni impegnata nella difesa dei diritti delle donne e nella promozione dell’uguaglianza e della giustizia sociale.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Commissione Pari Opportunità e patrocinata dal Comune di Pozzuoli, rappresenta un’occasione preziosa per approfondire il tema delle discriminazioni di genere, delle violazioni dei diritti fondamentali e delle condizioni vissute da molte donne in contesti in cui libertà e autodeterminazione sono ancora fortemente limitate.

L’INCONTRO – Attraverso la testimonianza e l’esperienza diretta di Shervin Haravi sarà possibile riflettere sull’importanza dell’impegno civile, della solidarietà internazionale e della costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sull’inclusione e sulla parità tra donne e uomini. Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dell’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli, Maria Sole La Rana che porterà il sostegno dell’Amministrazione comunale alle iniziative volte alla promozione dei diritti e al contrasto di ogni forma di discriminazione e violenza. “La difesa dei diritti delle donne e la promozione della cultura del rispetto rappresentano una responsabilità collettiva. Con questo incontro vogliamo offrire alla cittadinanza un momento di ascolto e confronto, dando voce a chi ogni giorno si batte per la libertà, la dignità e l’uguaglianza”, dichiara la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Pozzuoli Carla Ilenia Caiazzo.