Incendio e spari a Monterusciello: l’imbarazzante silenzio del sindaco di Pozzuoli

POZZUOLI – Non era passato inosservato il silenzio del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, davanti al duplice episodio di criminalità avvenuto nei “600 alloggi” di Monterusciello. Prima un incendio che ha distrutto un negozio e poi una gambizzazione con i sicari, che hanno sparato tra la gente, non sono bastati a spingere il primo cittadino a condannare gli episodi per alzare l’asticella dell’intolleranza. Nulla. Forse preso da un week end al mare Manzoni ha preferito dedicarsi ad altro, lasciando un quartiere nella morsa degli eventi riconducibili alla criminalità organizzata. Ovviamente un sindaco nulla può fare, ma ai cittadini del quartiere (dove proprio Manzoni alle scorse elezioni ha fatto il pieno di voti) una parola di condanna e di vicinanza del proprio sindaco sarebbero state gradite. Un atteggiamento – in netta contrapposizione con l’operato del collega di Quarto Antonio Sabino – che non sarebbe andato giù nemmeno a Napoli, dove le attenzioni sulla criminalità organizzata puteolana restano alte. Un’occasione persa – l’ennesima – che è stata sottolineata questa mattina da un intervento in consiglio comunale da parte del consigliere Riccardo Volpe che ha rimarcato proprio il silenzio di Manzoni davanti ai due gravi episodi.