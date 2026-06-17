È scomparso Vittorio Odierno, editore e fondatore del “Notiziario Flegreo”

POZZUOLI – È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Vittorio Odierno, editore e storico fondatore del “Notiziario Flegreo”, uno dei primi giornali cartacei della città di Pozzuoli e di tutti i Campi Flegrei. Settantatré anni, imprenditore con la passione per il giornalismo, Odierno è stato precursore dell’informazione locale. Persona stimata e di grande cultura, lascia un vuoto nel mondo del giornalismo. La notizia della sua scomparsa è stata data sui social dalla figlia Lisa: “Oggi è venuto a mancare mio papà, Vittorio Odierno. Come da sue volontà non ci saranno riti funebri. Io e mio fratello Benny vi ringraziamo per l’affetto dimostrato nei nostri confronti e di papà.”