Il sindaco di Pozzuoli annuncia: «Si resta in allerta gialla»

POZZUOLI – «Si resta in allerta gialla». È quanto ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni al termine del vertice andato in scena a Roma, a cui hanno preso parte i sindaci di Napoli e dell’area flegrea insieme al Ministro della Protezione civile Nello Musumeci che questa mattina aveva parlato, durante un’audizione in Commissione Ambiente, della seria possibilità di un passaggio all’allerta di tipo arancione.

L’ANNUNCIO – «Siamo e restiamo in allerta gialla, ha dichiarato il Ministro Nello Musumeci insieme ai rappresentanti dell’INGV e lo ha confermato durante il nostro incontro alla Biblioteca Chigiana pochi istanti fa a Roma. Non ci sarà nessun passaggio in arancione, dobbiamo accelerare sul decreto e convivere con il fenomeno del bradisismo. – ha fatto sapere Manzoni- Dobbiamo lavorare tutti per migliorare le attività di prevenzione, dobbiamo fare più esercitazioni e migliorare la comunicazione tra istituzioni e cittadini. Continueremo ad ascoltare con rispetto il mondo scientifico, non bisogna mai allarmarsi, occorre essere consapevoli del fatto di vivere su un territorio che si espone a alcuni rischi naturali: il che non significa che il rischio sia imminente, potrebbe non verificarsi mai, ma noi che amministriamo abbiamo il dovere di prepararci.»