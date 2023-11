Bonelli e Borrelli attaccano il Ministro Musumeci: «Venga a riferire in aula su cambio dichiarazioni su allerte»

POZZUOLI – «Pochi minuti fa è uscita un’agenzia del ministro Musumeci in cui testualmente dice ‘Campi Flegrei l’allerta resta gialla emergenza rientrata’, poiché oggi i membri della commissione ambiente e i sindaci del territorio dei Campi Flegrei del napoletano che sono qui a Roma avevano saputo, da un post dello stesso ministro, che la situazione era talmente critica che stava entrando in emergenza arancione, se non addirittura più elevata noi chiediamo che il ministro venga a riferire in aula su questa vicenda, perché deve chiarire al Parlamento Italiano di questi cambiamenti nell’arco di poche ore». Dichiarano i deputati Angelo Bonelli e Francesco Emilio Borrelli dell’Alleanza Verdi Sinistra che sono intervenuti in aula per chiedere che il Ministro venga a riferire sulla vicenda Campi Flegrei.