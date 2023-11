Allerta Campi Flegrei, a Pozzuoli spunta striscione contro il Ministro Musumeci: «La tua politica fa più danni del bradisismo»

POZZUOLI – «Musumeci non fare allarmismo…la tua politica fa più danni del bradisismo». Recita così lo striscione affisso nella notte lungo la bretella che collega Arco Felice con la zona della Solfatara. Il messaggio è stato indirizzato al Ministro della Protezione Civile che ha paventato l’ipotesi di un passaggio dall’allerta gialla a quella arancione per il rischio sismico nei Campi Flegrei. Lo striscione è stato collocato su un cavalcavia in direzione via Campi Flegrei.