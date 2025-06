Il Real Puteoli U15 tra le grandi d’Italia: è semifinale nazionale

L’AQUILA – Il Real Puteoli Under 15 continua a scrivere la sua favola. Con il pareggio per 2-2 sul difficile campo dell’Aquila Soccer School, la formazione gialloblù conquista il primo posto nel girone e accede alle semifinali della Fase Nazionale Élite FIGC, entrando ufficialmente tra le sei migliori squadre d’Italia. Una gara intensa e combattuta, dove i giovani Grifoni hanno risposto con determinazione alle difficoltà, confermando il percorso solido e brillante costruito in queste settimane. Le reti decisive portano la firma di Agrillo, autore di una prestazione concreta al servizio della squadra, contribuendo con una doppietta al risultato finale.

IL SOGNO – Al termine della fase a gironi, il Real Puteoli chiude imbattuto con 7 punti, frutto di due vittorie e un pareggio, dimostrando maturità e compattezza in ogni uscita. Grande soddisfazione per mister Andreozzi, che ha saputo guidare il gruppo con equilibrio e competenza, e per il team manager Pontillo, sempre presente nel seguire da vicino ogni dettaglio organizzativo e motivazionale. Il lavoro quotidiano dello staff si è tradotto in una squadra capace di affrontare le sfide più importanti con carattere e spirito di appartenenza. Con questo risultato, il Real Puteoli porta il nome di Pozzuoli tra le eccellenze del calcio giovanile nazionale, con l’orgoglio di rappresentare la Campania in una competizione di altissimo livello.