Avocado Hawaiian Pokeria: l’anima delle Hawaii nel cuore di Pozzuoli

POZZUOLI – Nel cuore di Pozzuoli, tra mare e tradizione, nasce un piccolo angolo di paradiso che profuma d’oceano e libertà: Avocado Hawaiian Pokeria. Più che un locale, è un’esperienza. E dietro questo nome, c’è la visione di Gianluca, giovane imprenditore appassionato di

natura e cultura polinesiana, che ha deciso di racchiudere il mondo in soli 30 metri quadri.

Un sogno chiamato pokè (con l’articolo giusto!)

Avocado Hawaiian Pokeria non è solo un luogo dove si mangia bene, è anche un posto dove si impara. A partire da una delle prime curiosità: si dice il pokè, non la pokè! Il termine “pokè” viene infatti dal verbo hawaiano poh-kay, che significa “tagliare a cubetti” – proprio come i suoi ingredienti principali. Come diciamo “il cubetto”, diciamo anche “il pokè”.

Una tradizione rivisitata con amore e creatività

Il pokè non è soltanto riso e salmone. Gianluca ci tiene a sfatare un altro mito: “Alle Hawaii il salmone è raro, il vero pokè si fa anche (e soprattutto) con pulled pork, frutta di stagione, verdure disidratate, frutta secca. Una ciotola che cambia ogni giorno, ogni gusto, ogni

stagione.”

Il menù attuale offre 9.420 combinazioni diverse e con l’estate si arriverà a 14.790 possibilità. Nessun pokè sarà mai uguale a un altro.

La storia dietro il nome: una persecuzione diventata amica

“Il nome Avocado mi perseguitava – racconta Gianluca – lavoravo ogni giorno con questo frutto, lo vedevo ovunque. Un giorno, mentre facevo la spesa per casa e pensavo al nome finale del progetto, mi giro… e trovo un espositore enorme pieno solo di avocado. È stato un

segno. Ho sorriso, e l’ho capito: doveva essere lui.”

Gianluca, il capitano del sogno

Gianluca ha iniziato per gioco, poi si è formato per cinque anni lavorando con chef e materie prime di alto livello. Ha gestito locali per conto terzi, imparando ogni aspetto della ristorazione: dal lavaggio, alla preparazione, fino alla sala e alla gestione. “Non avrei mai fatto nulla senza la mia squadra. Le mie cheffine sono il cuore pulsante di Avocado Hawaiian Pokeria. Puoi essere il miglior allenatore del mondo, ma se la squadra non gioca bene… è finita. Noi, invece, giochiamo insieme.”

Novità in arrivo: Capri nel piatto

Tra le tante novità, Gianluca annuncia l’arrivo di un bao e un pokè dedicati all’isola di Capri, per unire la freschezza hawaiana con i profumi mediterranei. Perché in fondo, Avocado Hawaiian Pokeria è un viaggio: in una ciotola, in un sorriso, in un’idea.

Un ringraziamento speciale

“Grazie a chi ha creduto in me… e anche a chi non l’ha fatto. Ogni porta in faccia mi ha spinto a dare di più, a non fermarmi. Grazie ai miei amici, alle mie cheffine, a tutti quelli che ogni giorno rendono questo sogno realtà. Un ringraziamento enorme ai miei genitori, che sono stati la mia spalla in tutto questo: sempre presenti, sempre al mio fianco. Senza di loro, Avocado Hawaiian Pokeria non esisterebbe. E un grazie speciale anche alla mia agenzia di comunicazione, TiPi Social Agency, per aver creduto nel progetto e raccontato la nostra storia con passione e visione.” ha concluso Gianluca.

PER CONTATTI – Restate connessi (e affamati) Corso della Repubblica 44, Pozzuoli – Aperto tutti i giorni a pranzo e cena – Consegne su Deliveroo e Glovo – Segui il viaggio su Instagram: @avocado_pozzuoli