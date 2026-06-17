Il puteolano Rosario Porzio riceve il premio di “Eccellenza napoletana nel mondo”

NAPOLI – Il premio “Eccellenza napoletana nel mondo” viene un anno dopo il suo titolo di “Miglior Farmacista Italiano” ottenuto durante una prestigiosa festa all’Excelsior di Napoli. Il Dottor Rosario Porzio si confida in conferenza stampa raccontando interessanti aneddoti della sua affascinante e poliedrica vita, proprio sulla splendida terrazza dell’Hotel Excelsior dove ha ricevuto quest’anno il premio “Eccellenza napoletana nel mondo”. «Il premio “Eccellenza” che ho ricevuto a Napoli è forse il più importante della mia carriera perchè ottenuto con mia cugina, lo scienziato Annamaria Colaò. Mi hanno premiato per i titoli nazionali (da farmacista) ottenuti in Italia, parliamo di “Mister Farmacista d’Italia” nel 2019 a Trani e “Miglior Farmacista italiano” ottenuto nel 2025 a Napoli, per miei titoli di studio ottenuti anche in Gran Bretagna (specializzazione in Medicina Naturale). Fare il farmacista a questi livelli è stato ed è illuminante.»

LA CARRIERA – A contribuire al premio “eccellenza” titolo “Manager del decennio” per il lancio nella fiction televisiva di attori come Massimiliano Morra e Raffaella Di Caprio (in foto) ottenuto nel 2019. Porzio ricorda: «Ho fatto l’attore, con il nome d’arte di Yari Porzio, ma non mi piaceva e nonostante i successi degli anni ottanta, tra cinema e fotoromanzi non era proprio quella la mia strada. Per rimanere in contatto con il mondo dello spettacolo mi sono reiventato talent-scout, ottenendo un buon successo nella scorsa decade. Inoltre come produttore indipendente cinematografico sono stato segnalato alla stampa che mi ha premiato con il premio “Eccellenza napoletana nel mondo” per la vincita negli States (festival “Hollywood best indie film Awards”) del cortometraggio che ho prodotto “L’amore e basta” di Daniele Catini. Proprio Daniele Catini sta ora producendo e girando un docu-film su di me e su mia cugina, che presto vedrete. A chi appartiene il cuore del ‘Miglior farmacista italiano? Il mio cuore appartiene a Napoli, a Pozzuoli ma soprattutto a Monterusciello la frazione più grande del paese di Sophia Loren, a cui devo tutto».