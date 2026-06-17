Giro d’Italia, Bacoli accende i riflettori sui Campi Flegrei. Morra (Anci Campania): “Felici per la tappa”

BACOLI – “Siamo particolarmente felici che la Campania ospiti una tappa del Giro d’Italia Next Gen, riconosciuta come la più importante competizione ciclistica al mondo dedicata ai giovani talenti. Si tratta di un evento di grande prestigio internazionale che rappresenta una straordinaria occasione di promozione per i nostri territori, mettendone in luce le eccellenze paesaggistiche, culturali, storiche e archeologiche”. Lo dice Francesco Morra, Presidente di Anci Campania sulla tappa che toccherà l’area dei Campi Flegrei, specificamente i territori di Bacoli e di Monte di Procida. “Il ricco programma di iniziative collaterali che accompagnerà la corsa testimonia – spiega – la capacità delle comunità locali di fare rete, coinvolgendo istituzioni, associazioni, scuole e cittadini in un grande momento di partecipazione collettiva. Sport, inclusione, salute, valorizzazione delle tradizioni e promozione turistica si intrecciano in un progetto che va ben oltre l’evento agonistico. “Manifestazioni di questa portata rappresentano un’importante opportunità di crescita economica, sociale e culturale per i territori coinvolti, contribuendo a rafforzarne l’attrattività e a far conoscere nel mondo il patrimonio straordinario della Campania”. “Il Giro Next Gen è anche un messaggio di fiducia rivolto ai giovani e alle comunità locali, che attraverso lo sport possono costruire nuove prospettive di sviluppo e coesione” conclude.