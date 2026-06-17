I migliori pugili a Licola per l’evento Interregionale di Boxe

LICOLA – Sabato 20 giugno, alle ore 19:00, presso la palestra Fit Body Gym di Giugliano in Campania, in via San Nullo 32/33, si terrà l’ evento “Pugilistico Interregionale di Boxe”, un importante appuntamento dedicato agli appassionati della noble art. L’iniziativa, completamente gratuita, nasce dalla collaborazione tra la FBG Fight Project ASD, guidata dal tecnico Raffaele Simone, e la ASD Fit Body Gym di Gianni Pane, con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport, della disciplina e della sana competizione. La manifestazione vedrà la partecipazione di alcuni tra i migliori pugili della Campania, protagonisti di incontri di alto livello che offriranno spettacolo ed emozioni al pubblico presente. L’evento avrà inoltre una significativa finalità benefica grazie alla partecipazione dell’UNICEF e dell’associazione flegrea “La Forza delle Idee”, impegnate in attività di solidarietà e sostegno sociale. “Si tratta di un importante appuntamento all’insegna della passione, della disciplina e della forza. Un momento sportivo imperdibile, soprattutto per gli appassionati di boxe, che avranno l’opportunità di assistere alle performance di grandi pugili campani”, dichiara il tecnico Raffaele Simone. L’ingresso all’evento rappresenta un’occasione per sostenere lo sport e contribuire a una causa di valore sociale, in una serata che unirà agonismo, spettacolo e solidarietà.