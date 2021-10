POZZUOLI – Il coronavirus miete un’altra vittima a Pozzuoli. In totale, dall’inizio della pandemia, sono 98 i decessi causati dal Covid. Nelle giornate di lunedì e martedì altre 9 persone sono risultate positive, mentre 15 sono state le guarigioni. Complessivamente i puteolani che hanno contratto il virus, a partire dallo scorso anno, sono 6483. Oggi i cittadini attualmente positivi sono, invece, 152. In Campania nelle ultime 24 ore si contano, intanto, 393 casi positivi. Sono 29.429 i test effettuati nella giornata di ieri. All’interno degli ospedali 17 posti letto risultano occupati in terapia intensiva, mentre aumentano quelli in degenza. Ieri, secondo l’ultimo bollettino, si è giunti a quota 193.