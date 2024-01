Il Comune di Quarto dichiara guerra ai topi con una campagna di derattizzazione

QUARTO – Topi nel mirino del Comune di Quarto. Via libera alla prima tranche della campagna di derattizzazione che sarà portata avanti nel 2024 su tutto il territorio cittadino. Il servizio di bonifica igienico-sanitaria del territorio, predisposto dall’ASL Napoli2 Nord, prevede infatti trattamenti programmati per i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2024. In particolare, si procederà nelle giornate del 16 e 17 gennaio 2024; 13 e 14 febbraio 2024 e 12 e 13 marzo 2024. Una consuetudine, ormai, per tentare di tenere sotto controllo il proliferare dei roditori, sia in centro che in periferia. I trattamenti di derattizzazione territoriale saranno effettuati in orario diurno a partire dalle ore 08:30. L’ASL Napoli2 Nord rivolge anche un appello ai cittadini affinché segnalino eventuali zone critiche o particolari problematiche riscontrate.