Il comune di Pozzuoli spenderà 22mila per far «guardare» due ascensori al Rione Terra

POZZUOLI – Ventiduemila euro per 120 giorni di sorveglianza e controllo dei due ascensori che collegano il Corso della Repubblica con il Largo Sedile di Porta sul Rione Terra. E’ la spesa che dovrà sostenere il comune di Pozzuoli che ha affidato il servizio alla società “Real Pol srl” di Nola. Il periodo (presunto) di 120 giorni porterà a costo giornaliero di quasi 200 euro per un massimo di 22mila euro (più Iva). Soldi che, nella fattispecie, serviranno alla sorveglianza degli impianti elevatori a servizio pubblico situati al Rione Terra per garantire la continuità del servizio ed evitare la chiusura degli ascensori. La “Real Pol srl” ha ottenuto il servizio mediante affidamento diretto.