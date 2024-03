Ermanno Schiano si candida a sindaco di Bacoli «Per amore verso questa città»

BACOLI – Ermano Schiano, già sindaco di Bacoli, ha annunciato la propria candidatura con un post su Facebook. Guiderà una coalizione composta da partiti e liste civiche per le comunali in programma per l’8 e 9 giugno. Nel 2010 fu eletto sindaco della cittadina flegrea portando a termine la consiliatura nel 2015. Cinquantasette anni, medico chirurgo e dirigente dell’Asl Napoli 2 Nord, nella sua carriera politica ha ricoperto anche la carica di consigliere della provincia di Napoli.

L’ANNUNCIO – «Cari amici, ho deciso di accettare la candidatura a sindaco di Bacoli. – ha scritto Schiano – L’ho fatto per Amore verso questa meravigliosa terra dove sono nato, cresciuto e dove ho costruito la mia famiglia. Una Città che ho avuto l’onore di rappresentare prima come consigliere comunale e poi come sindaco. L’ho fatto perché me lo chiedono i miei concittadini verso i quali nutro un profondo senso di responsabilità e che vogliono tornare ad essere protagonisti. Bambini, giovani, anziani, uomini, donne chiedono di essere ascoltati, compresi, assistiti, aiutati. C’è un bisogno improcrastinabile di ridisegnare la nostra città, mettendo la comunità con i suoi bisogni al centro dell’azione amministrativa. I cittadini chiedono una Bacoli inclusiva, attendono risposte alle loro istanze. Si tratta di rivendicazioni di bisogni essenziali ma anche di riconfigurare la nostra città attraverso un serio rilancio economico, culturale, storico e turistico. Per costruire una Bacoli a misura di tutti, indistintamente. Sarò a capo di una coalizione che nasce da lontano, che trova il suo motivo di esistere in una missione: ricollocare il cittadino al centro dell’azione amministrativa ogni giorno, per 365 giorni l’anno. Non vi è alcuna traccia nostalgica per il passato ma la consapevolezza che è solo ripartendo dall’esperienza stessa del vivere urbano che possiamo costruire una nuova città. Ascoltare, Soddisfare, Unire, Sostenere saranno i verbi che accompagneranno la nostra azione amministrativa. Senza slogan ma con lavoro, dedizione e serietà. Insieme a partiti, movimenti civici e associazioni; insieme a giovani, donne e uomini lavorerò per sostenere i valori ancestrali di Legalità, Sicurezza, Libertà e rispetto per l’Ambiente. Insieme, possiamo riarticolare le forme e i processi del nostro vivere urbano, riappropriandoci del senso di comunità e riscoprendo il valore d’uso della città. Da padre, da medico ma soprattutto da cittadino, io ci sono!»